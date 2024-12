Grande successo per i Babbi Natale in moto

Ancora una volta è riuscita alla perfezione la notte dei Babbi Natale in moto, che ha portato doni e regali ai bambini a Reggiolo e paesi limitrofi, grazie all’iniziativa che è stata organizzata dalla Compagnia del Porto, un gruppo di centauri abituati ormai da anni, con il loro presidente Ciro Borriello, a dar vita a eventi di solidarietà e di beneficenza, che sanno unire la disponibilità verso gli altri a momenti ricreativi e di divertimento. Ormai da quattro anni i centauri della Compagnia del Porto partono nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale, ovviamente in moto, per consegnare i regali ai bambini e ai ragazzi della zona. Con ogni situazione meteo, i motociclisti reggiolesi compiono il loro giro, ovviamente per un servizio completamente gratuito offerto alle famiglie che desiderano fare arrivare i doni ai bambini in un modo originale, con dei Babbi Natale che scelgono la moto in alternativa alla tradizionale slitta.

"Per noi è una grande gioia – dice il presidente Borriello – vedere il volto sorridente dei bambini al nostro arrivo, attirati dal rombo delle moto ma soprattutto dal momento in cui riceveranno il regalo tanto atteso per il Natale. È una attività che vogliamo proseguire ancora, perché è davvero impagabile la gioia sui volti dei bambini, ma anche sul volto dei loro genitori o nonni, che non restano affatto indifferenti di fronte a queste scene". La Compagnia del Porto ha già raccolto parecchi fondi destinati a opere di bene, organizzano motoraduni, cene, feste a tema in vari periodi dell’anno, senza mai dimenticarsi dei bambini e degli anziani. Come dimostrano le iniziative che hanno permesso di dotare di importanti attrezzature non solo parchi pubblici ma anche case di riposo, scuole e reparti ospedalieri pediatrici. Antonio Lecci