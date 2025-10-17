Grande successo per la cena della Croce Verde

Successo ed emozioni per l’avvio di nuovi progetti grazie ai 20.400 euro raccolti alla ‘Cena stellata’ della Croce Verde di Castelnovo e Vetto organizzata al Parco Tegge di Felina. Il dato numerico, pur evidenziando il successo dell’iniziativa, trasmette solo in parte il significato dell’evento, che rientra tra quelli messi in campo dalla Pubblica assistenza di Castelnovo Monti per celebrare i propri 50 anni di attività. La cena ha visto un forte senso di comunità , ispirato dal lavoro che la Croce Verde svolge ogni giorno, in un clima di festa e condivisione accompagnato dalle note dell’arpista e compositrice Agatha Bocedi. In cucina, a guidare una "brigata" composta da ristoratori locali (lo stesso Parco Tegge, Il Capolinea, La Baita d’Oro, Osteria da Geremia, Pescheria L’Aragosta, Ristonda Onda della Pietra, Pastry Pop By Strabba, insieme a diversi produttori di eccellenze agroalimentari del territorio) c’era lo chef Andrea Incerti Vezzani, fondatore e titolare del ristorante Ca’Matilde a Rubbianino di Quattro Castella, che detiene la Stella Michelin. A servire i piatti gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto Mandela di Castelnovo. Alla cena, tra gli oltre 150 commensali, hanno partecipato il Sindaco Emanuele Ferrari, il Direttore generale Ausl Davide Fornaciari, il responsabile dell’ospedale Sant’Anna Francesco Soncini, il coordinatore delle politiche sportive dell’Emilia-Romagna Giammaria Manghi, la Consigliera regionale Anna Fornili, il campione olimpico Giuliano Razzoli e tanti altri amici di Croce Verde. "Vorrei poter ringraziare una per una tutte le persone che a vario titolo hanno collaborato e partecipato a questa serata magica – commenta il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini – in particolare un’anonima signora che ha fatto una generosa donazione che ci ha permesso di raggiungere un risultato così importante".

Settimo Baisi