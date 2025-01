Grande successo per la Motobefana. In migliaia per l’edizione numero 70

Il centro storico di Correggio preso d’assalto da migliaia di persone, ieri mattina, in occasione della tradizionale Motobefana, giunta alla sua edizione numero 70; anche quest’anno senza corteo, ma con centinaia di moto di ogni tipo messe in mostra nei vari stand, accanto a creazioni in tema con la festa dell’Epifania. Un evento di successo, che richiama anche gruppi di centauri di varie regioni, che si ritrovano nel primo grande motoraduno dell’anno, organizzato dal Bmw Motorrad Club Emilia e Emilia Road Chapter. Una manifestazione aperta a tutti i tipi di moto attuali e d’epoca con la raccolta delle iscrizioni accompagnata dalla colazione, in attesa dell’esposizione di moto e motobefane, tra danze, musica, travestimenti e le immancabili scope, con panini e vin brulè nel menù del mattino. Come da tradizione sono numerose le moto che vengono "adattate" al tema della giornata, con decorazioni e allestimenti legati proprio alla befana: c’è il veicolo ricavato da un carrello della spesa, un altro realizzato con bidoni di olio, quello elaborato da un tosaerba, un vecchio Ciao con tanto di scopa...

La Motobefana anche nella sua settantesima edizione ha radunato il pubblico delle grandi occasioni, per una mostra a cielo aperto del mondo del motori, tra animazioni varie e le premiazioni che hanno concluso la manifestazione.

Antonio Lecci