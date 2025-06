Grande teatro a Scandiano con Paolo Hendel

Lunedì di festa, oggi, anche nel Reggiano, per la festa della Repubblica. E non mancano gli eventi ricreativi e gli spettacoli. Al teatro Boiardo di Scandiano alle 16 va in scena Paolo Hendel con ’Tempi moderni’, monologo comico scritto con Marco Vicari che guarda al presente e alla sfera privata delle persone, tra contraddizioni, debolezze, paure. Con la musica dal vivo di Michele Staino al contrabbasso, affiancato da Renato Cantini alla tromba. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione su Eventbrite.

A Correggio prosegue la fiera di San Quirino: oggi dalle 9 una pedalata dal parco della Memoria, alle 16,30 e alle 19 il saggio della scuola di musica Cepam al teatro Asioli, alle 21 il concerto della banda cittadina in corso Mazzini.

A Reggio, in piazza Prampolini, oggi spazio al Magic Market con oggettistica, artigianato e gastronomia. Dalle 10 visita guidata alle ex Officine Reggiane, in città. A Bagnolo alle 19,30 in piazzetta degli Incontri la presentazione del libro ‘La Costituzione nelel parole’ di Susanna Mattiangeli, alle 21 in piazza Garibaldi la proiezione di ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi.

Oggi a Reggiolo tornano in centro gli eventi di ’Gioca Reggiolo’, fra animazione per bambini, spettacoli teatrali, laboratori creativi, gastronomia. Infine una rettifica: transita oggi l’evento sportivo ’Raid Pavia-Venezia’ sulle sponde del Po, dalle 9 alle 15.

a. le.