"Grande varietà di artisti e musica"

"Siamo già stati a questa festival due anni fa a Padova. Oggi abbiamo deciso di arrivare un po’ presto, così non siamo stati tanto in coda e siamo entrati quasi subito". Alice Marzetta e Matteo Franchini sono una giovane coppia che viene dalla provincia di Varese: "Il festival ci piace perché c’è una grande varietà di artisti e un ambiente un po’ strano, molto colorato. Siamo contenti anche perché venendo a Reggio rimaniamo più vicini – spiegano – l’ultima volta a Elrow è stata quella di Padova per noi. L’Arena ci piace, è la prima volta che veniamo e coi parcheggi non abbiamo avuto problemi".