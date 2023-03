"Grandi capacità nel curare i malati"

"Questo riconoscimento è per tutte le donne di Reggio e per tutti i 365 giorni dell’anno" dice Nicola Tria, assessore alla legalità. "La celebrazione delle donne reggiane è un passo importante nella costruzione di un percorso di tutela dei diritti. Lucia Antonia Marinosci ha mostrato grandi capacità nella cura dei malati più gravi. Operatrice sociosanitaria in neurologia, è nota per empatia e abnegazione straordinarie e ha saputo farsi carico dei dei diritti, dei bisogni e delle paure dei suoi pazienti". Lucia era molto emozionata ma ancor più il marito, che durante la cerimonia piangeva di gioia.