"Grandi eventi attrattori di interesse"

"I grandi eventi, così come i festival, funzionano nella nostra città anche da attrattori di interesse per i beni culturali, coinvolgendo tipologie di turisti specifiche, come famiglie e giovani curiosi, attivi e alla ricerca di novità", ha detto nei giorni scorsi l’assessore comunale Annalisa Rabitti, con delega al turismo. In coincidenza con il concerto di Harry Styles di sabato 22 luglio alla Rcf Arena Campovolo, i Musei Civici di Reggio avevano infatti fatto registrare un significativo aumento di visitatori, in un periodo in cui di solito sono assai meno frequentati.