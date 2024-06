"Grandi eventi, la tassa di soggiorno per abbattere le barriere fisiche e l’etnopsicologo nei quartieri"

"La tassa di soggiorno dei grandi eventi per abbattere barriere fisiche e culturali". È la proposta di Cosimo Pederzoli, capolista Sinistra in Comune. "Con l’Arena Campovolo che si appresta a entrare a regime, la presenza di turisti sarà sempre più consistente. Con loro, per le casse comunali, ad aumentare sarà anche il gettito proveniente dalla tassa di soggiorno. Utilizzare queste risorse per abbattere barriere fisiche e culturali è la strada giusta da percorrere".

Pederzoli sottolinea infatti che "per prima cosa a Reggio ancora troppe scuole non hanno ascensori o spazi adeguati per studenti diversamente abili. Ci sono problemi di accesso alle aule e ai laboratori. Nei prossimi anni è bene dirottare parte della tassa di soggiorno per azzerare le barriere nelle nostre scuole e permettere a tutte e tutti gli studenti di potersi muovere e spostare senza limitazioni".

E lancia anche la proposta dell’etnopsicologo, come figura chiave nei quartieri: "Per superare le barriere culturali la tassa di soggiorno potrà essere utilizzata per attivare la figura dell’etnopsicologo nei quartieri con alta densità di persone straniere. Si tratta di professionisti che operano per leggere il disagio e le difficoltà dei cittadini stranieri in relazione ai loro modelli culturali, ponendo attenzione alla relazione con la cultura e la società del paese ospitante. Figure che possono contribuire alla presa in carico, evitando emarginazione sociale e solitudine".

c. g.