Grandi Pastai, chiuso lo stabilimento cremonese dell’ex Bertarini

Sono stati confermati i sospetti di lavoratori e sindacati in merito al trasferimento di alcune attrezzature di produzione, avvenuto subito dopo l’avvio delle ferie natalizie, a metà dicembre, dallo stabilimento dell’ex Bertarini di Sesto Cremonese alla sede centrale di Grandi Pastai a Correggio. La stessa azienda, in occasione dell’incontro nella prefettura della città lombarda, ha comunicato la chiusura dello stabilimento cremonese, avviando una procedura di licenziamento collettivo che interessa una cinquantina di dipendenti. Il provvedimento non riguarda la sede reggiana.

L’ipotesi di chiusura era da tempo tra gli argomenti dei lavoratori e dei sindacati, tanto che a fine anno era stato pure organizzato un presidio dei dipendenti per cercare di avere risposte chiare e scongiurare la temuta chiusura. A livello politico ci sono le prime reazioni a livello regionale, mobilitando la commissione Attività Produttive. Intanto per domani è prevista un’assemblea dei lavoratori per concordare le prossime mosse sindacali.