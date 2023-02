Grandi risate al Fuori Orario con la rassegna ’Stand Up Comedy’

Stasera al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, nuovo appuntamento della Stand Up Comedy, con il cabaret comico proposto da due giovani emergenti in questo settore che sta conquistando l’attenzione sempre maggiore del pubblico.

In scena, in una serata di cena con spettacoli, che propone le esibizioni di Yoko Yamada e Horea Sas, pronti a far ridere il pubblico del circolo di Taneto. Yoko Yamana è nata e cresciuta a Brescia da padre giapponese e madre italiana. Nel 2012 si trasferisce a Venezia per studiare all’università e nel 2018 e si avvicina alla Stand-up Comedy. Porta sul palco con uno stile nuovo e una narrazione esilarante la sua battaglia per trovare un equilibrio nella sua quotidianità a Venezia, tra equivoci e contraddizioni. Il suo stile è pop ed empatico, sul palco i suoi aneddoti toccano temi delicati in modo leggero e coinvolgente. Non aveva mai pensato di fare cabaret comico, poi nel 2018 si è trovata davanti ad un microfono durante una serata di open mic. E non è più scesa dal palco. Horesa Sas è nato in Romania, emigra in Italia con la famiglia all’età di due anni: inizialmente a Milano e in seguito a Carpanè, piccolo paesino del Veneto in cui cresce. Inizia ad esibirsi nel 2019 al Teatro l’Avogaria di Venezia, frequentando poi il circuito dei comedy club italiani coi suoi monologhi. Nel 2020 partecipa alla settima stagione di Stand Up Comedy su Comedy Central. E produce musiche originali per speciali di stand-up comedy, rassegne comiche e locali.

a.le.