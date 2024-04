‘Grandi Terre Reggiane’ devolve 13mila euro in opere benefiche

L’associazione ‘Grandi Terre Reggiane’ devolve 13mila euro in beneficenza. Dopo i danni in Romagna lo scorso maggio, il gruppo ha pensato a un modo per raccogliere fondi per gli alluvionati.

"Il coinvolgimento – spiega il presidente Fausto Cocchi – dello Zoo di 105 attraverso Stefania Caroli e Paolo Noise è stato provvidenziale. Hanno subito aderito all’iniziativa garantendo la presenza allo spettacolo-cena di beneficenza del 20 giugno all’agriturismo Colle Quercia. La partecipazione è stata incredibilmente numerosa. Purtroppo sono intervenute delle problematiche burocratiche non dipendenti dalla volontà nostra o Zoo di 105. L’utile è vicinissimo ai 13mila euro. Dopo un anno dalle alluvioni in Romagna riteniamo che non sia particolarmente utile devolverlo agli alluvionati. Ora in quelle zone non necessitano più interventi urgenti, ma strutturali che si stanno concretizzando con importanti interventi pubblici".

È stato così deciso di aiutare con 4mila euro la casa protetta di Scandiano, 3.600 euro all’ospedale di Scandiano per l’acquisto di strumentazioni mediche, 3mila euro all’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica per l’assistenza e cura della Sla, 2.400 euro ad una associazione animalista bresciana. Cocchi ha ringraziato la ditta Ferretti Automotive e Corrado Catellani che ha ospitato l’evento benefico.

Matteo Barca