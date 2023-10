Grandi voci al ’Pavarotti forever’. Omaggio corale a big Luciano

Un appuntamento molto atteso a Reggio si concretizzerà il 7 novembre grazie alla onlus CuraRe con la collaborazione del Comune e della Fondazione Luciano Pavarotti. Sarà un tributo a Big Luciano dal titolo significativo “Pavarotti forever”. Il concerto di alcune tra le più belle voci liriche si terrà alle 21 al Valli, il teatro nel quale Luciano Pavarotti debuttò in “Bohème” il 29 aprile 1961, ritornandovi poi per concerti e opere liriche. La prevendita dei biglietti on line si apre oggi su Vivaticket. Prenotazioni telefoniche alla biglietteria dei Teatri reggiani, aperta nei consueti orari, saranno possibili lunedì dalle 9 alle 13. Il concerto tributo ha scopo benefico a sostegno del Mire, l’ospedale materno infantile. Accompagnati dall’Ensemble Gocce d’Opera (al pianoforte Paolo Andreoli), il 7 novembre si esibiranno al Valli voci di grande successo, a partire dal tenore Fabio Armiliato. Si alterneranno sul palco anche la soprano siciliana Giulia Mazzola e il tenore sassolese Matteo Macchioni che debuttò nella trasmissione “Amici”. E, con loro, Cristobàl Campos, tenore, Iolanda Massimo, soprano, Eleonora Filipponi, mezzosoprano, il baritono Hae Kang e Lorenzo Licitra, noto al pubblico tv per essersi imposto ad “X Factor” .

b.c.