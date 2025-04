Grandine e forte vento: un’auto sbanda e finisce fuori strada

Un violento temporale si è abbattuto sulla zona di Correggio nel primo pomeriggio di ieri. Una precipitazione intensa, insieme a vento e anche a grandine. Durante il forte temporale si è registrato anche un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze. In alcuni punti si sono avuti anche piccoli allagamenti, dovuti in particolare ai chicchi di grandine che hanno bloccato per alcuni minuti il regolare deflusso di alcuni tombini. È accaduto poco dopo le 14,30, con la forte pioggia che ha interessato Correggio e zone limitrofe. La breve durata dell’improvviso temporale – non più di quindici minuti in totale – sembra aver evitato danni particolari.

La centrale operativa della polizia locale della Pianura reggiana non ha ricevuto segnalazioni di situazioni di criticità. Anche il problema del parziale allagamento di alcune strade è stato risolto in breve tempo, non appena l’intensità della pioggia ha iniziato a calare. Tra le zone interessate, anche quella di via Mandriolo, in centro, solitamente esposta a questo tipo di problema a ogni violento acquazzone. Un’auto ha sbandato, forse anche per l’asfalto viscido per pioggia e grandine, mentre percorreva via Campagnola, alle porte di Correggio. La vettura, una Citroen C3, è finita in parte nel fossato laterale. Non si registrano conseguenze fisiche per il conducente, un uomo quarantenne che stava rientrando dal turno di lavoro.