Granfondo Matildica, si scaldano i muscoli

Si apre questa mattina alle 10 presso i Chiostri della Ghiara l’area Expo della 53ª GranFondo Matildica Terre di Lambrusco e Parmigiano Reggiano di Montagna, organizzata dall’ASD Cooperatori.

La GranFondo è una manifestazione ciclistica, articolata su tre percorsi (73, 119 e 155 Km), in cui è previsto anche un cicloraduno autogestito, ed è aperta a tutti i ciclisti nati nell’anno 2009 e precedenti, in regola con il tesseramento Uisp, Fci ed altri enti di promozione. La partecipazione è subordinata al regolare possesso di certificato di idoneità alla pratica agonistica esclusivamente per il ciclismo, ovviamente obbligatorio l’uso del casco. Nel percorso breve sono ammesse anche le e-bike, bici da gravel e Mtb, chiaramente fuori classifica rispetto alle biciclette tradizionali. Le iscrizioni on line si sono chiuse ieri, ma da oggi e pure domattina sino a poco prima la partenza, si possono effettuare presso i Chiostri della Ghiara.

"Abbiamo superato quota 1.000 – dice il presidente della Cooperatori Paolo Pè - e il sito ha chiuso alle 12; nella mezzora successiva ho ricevuto una ventina di chiamate, ma ho tranquillizzato tutti, perché di fatto le iscrizioni chiudono solo poco prima dello sparo".

Oggi, oltre alle iscrizioni (h. 10-13 e 15-20) alle 18 in piazza Gioberti ci sarà la presentazione delle squadre reggiane.

Domattina alle 7.30 da corso Garibaldi, il via per tutti. Il Comune informa che da oggi alle 10, sino alla chiusura della manifestazione, ci saranno temporanee interruzioni della circolazione e rallentamenti di traffico: per quanto riguarda il centro storico le strade interessate, sono corso Garibaldi, via Ariosto, piazzale Diaz, viale Umberto I, piazzale Lepanto, via Martiri della Bettola, viale Piero Fornaciari, viale Salvarani, via Tassoni, via Freddi, via Tirabassi, via Oliviero Ruozzi, via fratelli Rosselli, via Guittone d’Arezzo. Previsti anche divieti di sosta con rimozione forzata, segnalati in loco. c.l.