Grant, c’è uno stopper sul parquet: "Adoro questo ruolo di marcatore"

Grant, la sua stoppata su Baldwin è stata eletta come la miglior giocata della 21esima giornata di Serie A.

Al di là della bellezza del gesto atletico e dell’importanza che ha avuto nel girare l’inerzia del match, può essere il ‘simbolo’ di quello che lei può dare alla Unahotels?

"Direi proprio di sì, perché avere un impatto difensivo importante è fondamentale per me. Sono uno che esce dalla panchina e vuole portare tanta energia e trasmetterla ai compagni di squadra.

Quindi le giocate atletiche, le stoppate e la difesa a tutto campo come ho fatto su Baldwin sono un po’ la mia missione. Quel gesto credo abbia caricato un po’ tutti".

Possiamo dire che Il boato di stupore e felicità del PalaBigi è fra le emozioni più forti della sua carriera?

"Bellissimo, certamente uno dei più significativi. Il pubblico per noi è stato fondamentale soprattutto quando eravamo nel finale punto a punto: ci ha spinto tantissimo e averli ripagati con una vittoria ci rende felici".

L’impressione è che Chillo e Uglietti adesso sappiano qual è la parte che devono interpretare, quella di Grant può essere quella di specialista difensivo? Di "stopper" sull’attaccante avversario più pericoloso…?

"Sì, assolutamente e per me è molto stimolante essere quel tipo di giocatore su cui puoi sempre contare, perché posso occuparmi un po’ di tutti i ruoli degli avversari dall’uno al quattro. Avere stabilmente questa responsabilità è il mio obiettivo per il futuro e per la mia carriera, migliorando anche gli aspetti dell’attacco. Lavoro tutti i giorni e sto capendo chi posso essere".

Qual è l’insegnamento più importante che sta scoprendo da questa stagione?

"Oltre a quelli tecnici, direi la gestione emotiva degli alti e dei bassi che ovviamente ci sono all’interno di una stagione. Questo è possibile anche grazie al grande aiuto che mi stanno dando i miei compagni Credetemi: non è scontato avere delle persone come loro che si mettono lì e hanno la pazienza di spiegarmi le cose. Gliene sono molto riconoscente".

Sabato andrete a Treviso, viste le loro caratteristiche, quali saranno gli errori da evitare per portare a casa la vittoria?

"‘Parliamo di una squadra molto pericolosa perché ha tanti giocatori di talento e che sanno fare canestro. Dovremo essere bravi a non fargli prendere ritmo, soprattutto in transizione dove spesso si prendono il primo tiro aperto e hanno la bravura di metterli. Sarà importante fargli sentire il fisico fin dall’inizio anche perché nelle ultime partite in trasferta non siamo andati bene: c’è grande voglia di riscatto".

Nella foto: Sasha Grant vola altissimo e stoppa Baldwin