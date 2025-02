Grant, debutto in azzurro. Prima volta a referto

Prima volta a referto con la nazionale maggiore per Sasha Grant che ieri sera è stato inserito dal ct Gianmarco Pozzecco nei dodici per la sfida all’Ungheria, ultima del girone di qualificazione ad Eurobasket. Per gli azzurri è arrivata una sconfitta indolore (71-67) perché la qualificazione era già al sicuro. Purtroppo non è arrivato l’esordio in campo per l’ala classe 2002 della Pallacanestro Reggiana, ma resta il valore di un’esperienza comunque importante nel suo percorso di crescita.

Nel match andato in scena al ‘PalaCalafiore’ di Reggio Calabria gli ospiti si sono imposti con un’ottima prova dell’ex biancorosso David Vojvoda, autore di 16 punti e dei canestri decisivi; mentre all’Italia non è bastato un ottimo Nicola Akele (17 punti con 6/8 dal campo). Successo che comunque non consentirà alla nazionale magiara di partecipare ai prossimi europei vista il contemporaneo successo dell’Islanda sulla Turchia (83-71).

Sasha Grant tornerà oggi in città e si metterà a disposizione di coach Dimitris Priftis che dovrà preparare la ripresa del campionato, prevista per sabato alle 20,45 contro la Dinamo Sassari e più in generale un mese di marzo con ben 9 partite.

A seguire ci sarà infatti l’impegno di ‘Basketball Champions League’, con la sfida del ‘Round of 16’ con gli spagnoli del Baxi Manresa in scaletta al PalaBigi mercoledì 5 marzo alle ore 20. I catalani occupano attualmente il sesto posto nella Liga Acb guidata dal Real Madrid che è davanti di appena due punti rispetto a Malaga e a Tenerife che arriverà in via Guasco il mercoledì successivo (12 marzo) sempre alle 20. Un’altra sfida di altissimo livello che conferma la competitività di questa manifestazione e in particolare del girone K in cui sono finiti i biancorossi. A concludere questa fase arriveranno i turchi dell’Aliaga Petkimspor martedì 25 marzo.

