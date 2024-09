Grant morde il freno: "Che voglia di PalaBigi"

Il ministro della difesa si è rimesso al lavoro, più carico che mai. Sasha Grant, ala classe 2002 dal fisico esplosivo e fonte inesauribile di energia, non vede l’ora di iniziare a fare sul serio. Dopo una prima stagione di adattamento alla Serie A nella quale ha sempre dato segnali di crescita, adesso è pronto a recitare un ruolo importante nello scacchiere di Priftis che spesso gli affiderà gli attaccanti avversari più pericolosi.

Grant, che estate è stata per lei?

"Direi molto positiva, iniziata con la chiamata della Nazionale maggiore e lì è stato davvero bellissimo potersi confrontare con i migliori. Una volta finita quell’esperienza mi sono concesso due settimane di relax e poi sono tornato dalla famiglia in Sardegna dove ho ripreso ad allenarmi. Sono ricaricato e pronto sia fisicamente che mentalmente, non vedo l’ora di iniziare perché io vivo per questo, per il basket e sono carico per quello che deve venire".

Cosa si aspetta dalla nuova stagione dal punto di vista personale?

"Il percorso di lavoro personale è una cosa che valuto di giorno in giorno e la mia aspettativa è sempre quella di andare a dormire sapendo che non avrei potuto fare di più, che gli obiettivi che mi sono posto il giorno prima li ho raggiunti. Io credo che se continuerò a fare del mio meglio i risultati che sto cercando e che potranno contribuire fortemente alla squadra arriveranno. Nello specifico, devo restare concentrato e migliorare le mie abitudini e il mio gioco. Devo continuare il percorso che ho iniziato l’anno scorso".

Dove può arrivare questa ‘nuova’ Pallacanestro Reggiana? Il campionato sembra ancora più competitivo dello scorso anno, confermare il quinto posto potrebbe essere un risultato soddisfacente?

"Sì, credo sia un campionato diverso e al momento sono chiari i roster, ma le squadre – in senso stretto – non lo sono ancora e questo farà la differenza, perché ognuno avrà il proprio modo di giocare. Diciamo che i nomi sono rilevanti, ma alla fine dobbiamo pensare a noi e alle cose che possiamo controllare direttamente, lavorando sempre duro. Se lo faremo avremo la possibilità di fare un bel campionato, ma non so dire se meglio o peggio come piazzamento finale".

Da quest’anno ci sarà anche la Champions League, uno stimolo in più per fare bene.

"Una bellissima esperienza, non vedo l’ora di giocarla davanti al pubblico del PalaBigi a cui sono legatissimo. Se penso che sono arrivato qui a 14 anni con il sogno di diventare un giocatore e adesso indosso questi colori…Mi vengono i brividi. Sono super orgoglioso, con il pubblico del PalaBigi si è creata una chimica perfetta".