Grasselli e la sua battaglia contro il ’buonismo’

di Lara Maria Ferrari

L’ossessione per il politically correct genera mostri. Pier Francesco Grasselli traduce "Si attacca l’altro, prima ancora di pensare. Si è persa l’usanza di riflettere e quindi di capire le cose". Di sicuro c’è questo: ‘I maschilisti’, ultimo libro dello scrittore reggiano uscito per i tipi, coraggiosi, di Mursia editore, è un’autobiografia erotica fatta per spaccare l’opinione pubblica, che non si presta a fraintendimenti su un certo pensiero soggiacente dell’autore, in materia di seduzione uomo-donna, e in cui la componente sessuale è molto esplicita e cospicua. In questo esperimento di autofiction pura, l’autore mette ironia e irriverenza in gran quantità, ma ne chiede altrettante in cambio, potremmo dire. Soprattutto alle donne, che qui sono sì oggetto di conquista da parte di un seduttore seriale, ma anche guardate con la curiosità viva che si prova davanti all’eterno femminino. Nel romanzo Francesco è un quarantenne scapolo, spregiudicato, ossessionato dal sesso, maschilista appunto, preda del suo lato Mr. Hyde più oscuro e morboso. Francesco è in caccia, sta cercando la sua Lolita. Maggiorenne, però, che non vuole aver grane. Pur dichiarando di amare le donne alla follia, e quindi scansando la nomea di misogino, le cerca per passatempo, rivendicando un’accentuata mascolinità nell’approccio. Da qui una sfilata senza fine di ragazze e di caratteri che gli faranno perdere la testa. Ama anche Reggio, ma la trova troppo provinciale e frequentemente fugge a Roma, dove può esercitare con più mollezza il suo innato libertinismo. Grasselli non sfugge al dibattito, sapendo bene che è il sale della pubblicità, ma come avvisa in un opportuno disclaimer non ammette paletti quando si tratta di letteratura, narrativa, creatività. L’espressione di se stesso la intende libera in senso assoluto. E’ il suo guanto di sfida a conformismo e cancel culture. Vi sono "contenuti per adulti e passaggi che alcune persone potrebbero considerare inappropriati, discriminatori, sessisti, omofobi, offensivi e lesivi della dignità di etnie, minoranze e confessioni religiose. - scrive il nostro - Sono contrario a ogni discriminazione, ma quando si tratta di storie e personaggi di fantasia non ammetto restrizioni e respingo categoricamente il nuovo ’fascismo’ del buonismo che pretende di imporre limiti tematici e linguistici. La mia personale opinione è che oggi sia andato completamente perduto il senso della provocazione e si tenda a prendere tutto troppo sul serio. Questo sta instupidendo la società, che invece di comprendere e imparare, si limita a cancellare".

Classe 1977, lo scrittore volontariamente o no apre una discussione. Perché c’è il libro, ma anche tutta una serie di spunti sottesi. Grasselli rileva nella società sovraesposta di oggi un esibizionismo, un narcisismo spinti all’eccesso che ai tempi suoi, dice, non era così prepotente. Vivere un’esperienza non per il gusto di viverla in sé, ma pensando immediatamente a come fotografarsi al suo interno. Un tema, senza dubbio. Volate al capitolo II della parte seconda, e avrete uno spaccato lampante di cosa intende Grasselli. Potremmo essere d’accordo con lui o pensare che i nati negli anni ‘70 palesassero eccome il narcisismo, ma in altri modi, comunque rimane il dubbio: a fronte di ponti e confronti ben riusciti fra la generazione X a cui appartiene l’autore e la generazione Z, chi sono i maschilisti? Cosa vuole essere questo libro? Usando i bei versi di una poesia di Patrizia Cavalli che lo ha colto nel vivo, l’alter ego Francesco allude alla vanità della sua vita, al suo aver scansato l’amore per ben tre volte allorquando lo ha riconosciuto. Una superbia che non gli sarà perdonata. Chi fra i lettori invece si può risentire un po’? Le donne di Reggio, definite bisbetiche nel migliore dei casi, le donne in generale, guardate con cupidigia, e certe ‘minoranze’, si diceva. A quanti hanno letto il libro e ne hanno colto bene lo spirito, Francesco sembra dire: accettatemi per quello che sono (in fondo sono meglio di come mi descrivo), ma non prendetemi, e non prendetevi, troppo sul serio.