Grasselli ospite del Viandant

Riprende dopo la pausa estiva, giovedì 2 ottobre alle ore 18,30 al Caffè Viandant in piazza San Prospero il secondo appuntamento del Salotto del Viandant, uno spazio dedicato all’approfondimento della storia e dei personaggi della nostra provincia. L’incontro, a cui ne faranno seguito altri nei prossimi mesi, vedrà come ospite d’onore lo scrittore reggiano Pierfrancesco Grasselli, autore del controverso libro ‘Il nuovo manuale del Playboy’.

Il volume ha fatto molto parlare di sé anche a livello nazionale, grazie anche alla presentazione nel programma radiofonico ‘La Zanzara’ di Giuseppe Cruciani, ed è diventato un tormentone sui social media durante l’estate. Grasselli è noto al pubblico per diversi titoli di successo, dall’iconico primo testo del 2007 ‘All’inferno ci vado in Porsche’ a cui hanno fatto seguito altri 30 volumi durante la sua carriera. Il nuovo libro di oltre 500 pagine viene definito ’la guida definitiva per diventare irresistibile e far impazzire le donne’. A dialogare con l’autore ci sarà la professoressa Donatella Jager Bedogni.

Introdurranno l’incontro Federica Oleari e Valentina Berti, interverranno dalla platea diversi invitati, tra i quali lo storyteller Francesco Lenzini e lo storico Carlo Baja Guarienti. Previsto un sottofondo musicale a fare da cornice alla chiacchierata. L’evento è aperto al pubblico, senza prenotazione.