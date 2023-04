Grassi amaro: "Ma la vera meccatronica è a Viano"

"La giornata della meccatronica? Sarebbe stata più rappresentativa se organizzata a Viano. Purtroppo non siamo stati interpellati da chi avrebbe dovuto farlo. Eppure siamo l’unico paese in Regione che si può vantare della scritta ‘Città della meccatronica’. In ogni caso le porte per il Capo dello Stato saranno sempre aperte anche in futuro". Enrico Grassi, cofondatore dell’Elettric80, non le manda a dire. Il sorriso (e l’inossidabile cappello da cowboy) sono quelli di ordinanza. Ma un pizzico di amarezza per la mancata visita di Mattarella a Viano rimane. Nell’occasione, però, gli ha donato un astuccio con un aceto balsamico di 70 anni e una chiavetta usb con la storia della sua azienda: "Siamo partiti in 5 amici e ora siamo in 1.200", gli ha spiegato. E Mattarella si è complimentato. "Un grande onore incontrarlo – ribadisce il 65enne nella sede Walvoil –. Non ho nulla da togliere a queste aziende, ma la vera punta dell’iceberg della meccatronica sono i sistemi intelligenti, le ‘smart factory’ che noi realizziamo per multinazionali come Coca Cola, Red Bull o Nestlé: siamo gli unici a farlo nonostante una concorrenza agguerrita che battiamo sempre. E se parliamo di sostenibilità, garantiamo a tutti quelli che lavorano con noi efficienza e riduzione delle emissioni, quindi minor impatto ambientale. Questa è la vera meccatronica". Grassi ha poi snocciolato diversi dati, a partire da un piano di assunzioni da "500 dipendenti entro fine 2024, di cui la metà a Viano. Vogliamo arrivare così a 1700 persone. E di conseguenza aumentare il fatturato: nel 2022 erano 389 milioni, per il 2024 puntiamo quota 800".

ste. c.