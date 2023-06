Grassi Cavaliere del Lavoro "Un riconoscimento per me e per tutti i collaboratori"

di Ylenia Rocco

Dopo anni dediti al lavoro, una mattina raggiungi l’azienda da Cavaliere del Lavoro. Non è una cosa sicuramente da tutti giorni, ma dall’altra parte il detto parla chiaro: il lavoro nobilita l’uomo. E così tra i 25 cittadini italiani – di cui 5 emiliano romagnoli – che sono stati nominati Cavalieri del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compare anche il nome dell’imprenditore Enrico Grassi, il fondatore di E80, la multinazionale intralogistica di Viano specializzata nelle tecnologie per l’automazione fondata nel 1980 assieme al socio Vittorio Cavirani. Un merito per essersi saputo distinguere sul nostro territorio per spirito di iniziativa, coraggio e intelligenza imprenditoriale.

"Sono onorato del riconoscimento – commenta Enrico Grassi – che premia non solo la mia persona, ma soprattutto l’impegno dei miei collaboratori in tanti anni di attività, quello di un’intera comunità e il radicamento nel territorio della montagna reggiana. Le interazioni con gli enti e le istituzioni del territorio volte a sostenere in particolare i giovani e lo sviluppo sostenibile sono parte fondamentale della nostra visione passata, presente e futura".

Ad accogliere con orgoglio la nomina conferita all’imprenditore reggiano è anche Unindustria Reggio, che per voce della presidente Roberta Anceschi dichiara: "Si tratta di un giusto riconoscimento verso una carriera e una vita spesa a favore dello sviluppo del territorio reggiano, con particolare attenzione all’area montana, dove ha portato occupazione e benessere. Una dimostrazione di come sia possibile creare un’impresa leader a livello internazionale, conservando e rafforzando il legame con il tessuto produttivo e sociale locale".

L’onorificenza arriva a un mese dalla visita del Presidente Mattarella, in occasione della Festa del Lavoro, al distretto della meccatronica di Reggio, organizzata negli stabilimenti Landi Renzo e Walvoil Interpump Group a Corte Tegge. In quell’occasione Grassi aveva mostrato un pizzico di amarezza per la mancata visita di Mattarella a Viano, l’unico paese in Regione – secondo Grassi – a potersi vantare della scritta ‘Città della meccatronica’. Durante l’incontro l’imprenditore aveva però donato al Capo dello Stato un astuccio con un aceto balsamico di 70 anni e una chiavetta usb con la storia della sua azienda. "Non so se abbia guardato il contenuto della mia chiavetta – sottolinea Grassi – è un regalo che dono a tutti i clienti importanti che vengono a trovarmi".

Partiti in 5, oggi l’azienda E80 conta 1.200 dipendenti e 14 filiali nel mondo con l’obiettivo di essere vicina ai propri clienti. Parliamo di un’impresa che è riuscita a chiudere il 2022 con oltre 375 milioni di euro di ricavi, ma che per il 2023 ha aspettative ancora più alte: superare i 600 milioni, ed è per questo che tra gli obiettivi c’è anche quello di aumentare il proprio organico del 30% nel giro di due anni. Ma che può vantarsi anche di più di 30 anni di collaborazioni con gli istituti scolastici e le università e di importanti investimenti sulla formazione, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo dell’innovazione tecnologica.