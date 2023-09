Un Gratta e Vinci da mezzo milione

Rolo (Reggio Emilia), 5 settembre 2023 - È caccia al vincitore, a Rolo e dintorni, dopo che è stata confermata la vincita di ben 500 mila euro arrivata con un tagliando del concorso 500 Special. Proprio a Rolo è stato venduto il tagliando vincente, alla ricevitoria tabaccheria Barbieri di corso Repubblica, in centro al paese, gestita da Fabrizia Menghini.

Si tratta della storica tabaccheria ex Bice, che i rolesi conoscono bene.

“Abbiamo avuto conferma della vincita – racconta la titolare – quando in mattinata abbiamo trovato la fotocopia del tagliando con un messaggio di ringraziamento rivolto a Bice, il nome della storica titolare con cui viene individuato solitamente il nostro esercizio commerciale".

"Non vendiamo molti tagliandi di quel concorso – prosegue poi Fabrizia Menghini – ma non ci viene proprio in mente a chi potrebbe essere stato ceduto quello vincente. Oltretutto, mi pare che non sia stato venduto molto di recente. Qui abbiamo avuto diverse vincite ai vari concorsi, ma questo tagliando ha portato la somma più alta tra quelle vinte qui".

Intanto , in paese è scattato il comprensibile ’toto vincitore’, cercando di capire se potrebbe trattarsi di un residente in paese oppure di qualche cliente di passaggio, che solitamente si fermano a Rolo per ricariche telefoniche o per le sigarette, in transito per lavoro dalle vicine zone industriali o nei pressi del casello dell’Autobrennero.

Appena lo scorso giugno una vincita di ben due milioni di euro era arrivata sempre a Rolo, anche in questo caso con un "Gratta e vinci" giocato alla tabaccheria Guerra di Giancarlo Addonizio di via Garibaldi.

Anche in quel caso era scattata la consueta caccia al vincitore, il quale aveva annunciato la lieta novella con un messaggio di ringraziamento lasciato davanti alla tabaccheria.

In quel caso però i due milioni di euro erano nascosti sotto il nu mero 11.