Grattacielo, aperitivo ’sospeso’ per accogliere gli atleti del Calcio Sordi

Le idee dei condomini del ‘grattacielo rosa’ La Maestà di via Roma, contribuiscono a rendere sempre più vivace l’attesa dell’arrivo del Giro d’Italia il 21 maggio prossimo. Da oggi a domenica il paese ospiterà un raduno della Nazionale di Calcio Sordi in preparazione alle Deaflympics estive di Tokyo e per l’occasione un gruppo di condomini (foto) ha lasciato degli ’aperitivi sospesi’ (cioè già pagati in anticipo) riservati agli atleti.

"Noi castelnovesi ci distinguiamo per la nostra ospitalità – spiegano – e questa volta abbiamo pensato di invitare tutta la squadra di calcio a prendere un aperitivo con noi in galleria, non vediamo l’ora di condividere un po’ del nostro tempo con i ragazzi". "Ci vediamo al Grattacielo questa sera – aggiungono – poi sarà difficile venire a Tokyo con Voi, ma vi seguiremo con attenzione e tanta simpatia".

Il raduno della Nazionale di Calcio sordi a Castelnovo prende il via oggi pomeriggio e domani una partita amichevole con la Virtus Correggio.

s.b.