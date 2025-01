Gravante a razzo . Vittoria e record

Tanti ottimi risultati arrivano dagli atleti reggiani impegnati su più fronti. Iniziamo dai regionali per società di cross di Cesena, con Sara Nestola che vince tra le assolute, Cristian Menozzi tra i cadetti, Allegra Iori tra le cadette, con Mirko Masetti secondo tra gli allievi.

Due eccellenze della Corradini ad Ancona: Giuseppe Gravante vince i 3000 in 7’57’’03, quinto tempo regionale di sempre e record del meeting, mentre Alessandro Casoni è quinto sugli 800 in 1’51’’78, vicinissimo al record regionale junior. Giulia Guarriello (Atl. Guastalla-Reggiolo) è sesta sui 60 hs. in 8’’64, 8’’61 in batteria.

A Padova, Sara Cantergiani in 25’05’’ migliora il suo personale sui 200 ed è terza. Tra Modena e Parma si sono disputati anche i campionati regionali allievi e juniores, con diversi titoli ad atleti reggiani. Nell’asta allievi, primi Giacomo Gherardi con m 4,05 e Ginevra Vaccarini con 2,60; tra le allieve, nel lungo prima Irene Gatti con 5,41, nel peso titolo per Giulia Landini con 13,17, su Sokhna Ndiaye con 11,54. Altri podi allievi; Jack Huang è secondo nei 60 hs. in 8’’26 (8’’17 in batteria) su Andrea Vinsani in 8’’39 (8’’34 in batteria); terzi posti per Adelmo De Pietri sui 60 in 7’’21, Nicolò Mastropietro nell’alto con 1,75 ed Elyas Nazli nel peso con 11,79. Tra gli juniores, primo nell’asta Francesco Stradi con 3,95, mentre nell’alto primeggia Margherita Russo con 1,59, su Agata Smiraglio a 1,50. Carolina Campani è seconda nel lungo con 5,45, Anna Fabbi seconda nel peso con 9,56. Sofia Galeotti è terza sui 60 in 7’’98, Lorenzo Shani è terzo nel peso con 11,90.

Al meeting giovanile di Modena, in evidenza l’Atletica Guastalla-Reggiolo con nove atleti-gara, tutti nei primi dieci classificati: spicca il secondo e terzo della cadetta Elettra Maccari, rispettivamente in 9’’43 nei 60 hs. e in 8’’33 sui piani; sui 60 piani ragazze, seconda Viola Basenghi della Corradini in 8’’40.

c.l.