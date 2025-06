Gravante si conferma a Rubiera. Nestola batte il record provinciale

Nell’atletica leggera, risultati di rilievo arrivano dal Meeting di Mezza Estate organizzato a Rubiera dalla Corradini Excelsior. Le gare più attese non hanno certamente deluso: Giuseppe Gravante della Corradini ha vinto gli 800 in 1’49’’24, vicinissimo al suo primato; Sara Nestola ha ingaggiato una grande lotta con la burundiana Micheline Niyomahoro che ha vinto in 9’01’’53, ma Sara è arrivata seconda in 9’03’’16, nuovo primato provinciale, terzo tempo regionale di sempre e terzo in Italia nel 2025. Quinta Sofia Ferrari in 9’49’’98.

E’ record provinciale anche per Mirko Masetti, sempre della Corradini, terzo sui 2000 siepi allievi in 6’08’’18; Alberto Grassi è al personale junior nel lancio del martello con m 49,97, la junior Carolina Campani è quarta nel lungo col personale di m 5,64; Cristian Menozzi vince i 1000 cadetti in 2’39’’83; sui 60 ragazzi, primi Antonio Calabria in 8’’18 e Viola Basenghi in 8’’34; negli 80 cadetti Luca Bonini vince in 9’’29, Emma Venturi è terza col personale di 10’’52; e ancora nei 200, primi Federico Crevacore in 21’’93 e Greta De Pietri in 25’’29.

Oggi e domani a Imola si disputano i campionati regionali allievi con 36 atleti-gara della Self (Giulia Landini nel peso è la favorita), 26 dell’Atletica Reggio con Irene Gatti in grande spolvero, 18 della Corradini con Matias Costi e Mirko Masetti favoriti nelle rispettive gare, 4 per l’Atletica Guastalla Reggiolo e 3 per l’Atl. Castelnovo Monti. Molto attesa sui 100 anche Viola Canovi, la reggiana tesserata per la Fratellanza Modena.

A Busto Arsizio, invece, si disputano i campionati italiani giovanili di prove multiple, con Francesco Stradi dell’Atletica Reggio che nel decathlon junior punta al podio; Stradi ha il quarto punteggio d’ammissione, il primo è molto lontano, ma le altre posizione di vertice sono ottenibili a patto di non sbagliare nessuna delle dieci prove previste.

Claudio Lavaggi