Gravante vince i regionali sui 10.000. Solo Baldini che lo allena meglio di lui

Basta mezzora… per entrare nella storia. Parliamo dei 10.000 metri di atletica leggera in pista che hanno visto la disputa dei campionati regionali Fidal a Rubiera, sotto l’organizzazione della Corradini Excelsior. Ebbene Giuseppe Gravante ha vinto il titolo regionale nel tempo di 29’23’’37, diventando il secondo reggiano in maglia reggiana a correre su questi tempi, dietro al solo Stefano Baldini che oggi l’allena.

Vediamo qualche numero: tra i primi in Emilia ci sono atleti che hanno fatto meglio in maglia Corradini, a partire da Massimiliano Ingrami o Fabio Mascheroni, ma nessuno era reggiano: per trovare un reggiano, dobbiamo andare al 1985 quando Sergio Manotti, borettese tesserato per il Cus Universo Ferrara, chiuse con il tempo manuale di 29’23’’3. Ma non era in maglia reggiana e in più Gravante ha solo 22 anni e il futuro davanti: tra l’altro ha corso in solitaria staccando il secondo di un minuto e mettendo assieme al primo 5000 corso in 15’02’’, un secondo molto più veloce in 14’’21. Settimo e seconda Promessa, Federico Rondoni in 31’40’’46. Anche Sara Nestola ha vinto il titolo regionale assoluto dei 10.000, chiudendo in 33’54’’01; 4ª Enrica Bottoni in 37’06’’96, 5ª Barbara Bressi e prima SF35 in 37’21’’12, ottava e prima Promessa Elena Fontanesi in 39’24’’04. Matias Costi ha vinto la 30’ correndo per km 8,743, seconda Giulia Tonioni sui 20’ con km 5,006.

Tra i cadetti, secondo sui 1000 Gabriele Ingrami in 2’52’’97, tra i ragazzi, secondo Gabriele Giusti su Mattia Picciotto. Parma. Dopo la doppietta in settimana a Cento, altro successo di Michael Iovine dell’Atletica Reggio, questa volta nel lancio del giavellotto cadetti del Memorial Bersani, con l’ottima misura di m 48,22 che è pure il personale. Vercelli.

Un podio Atletica Reggio in un meeting regionale open: la promessa Alice Costosi è seconda nei 2000 metri assoluti in 6’31’’99. Calco e Brivio. Titolo italiano CSI per l’Atletica Reggio: lo vince Allegra Iori, prima nella gara di cross Ragazze A (1100 metri in 4’01’’10). L’Atletica Reggio si è piazzata decima nella classifica societaria giovanile, sulle oltre cento società partecipanti. Marmirolo (Mantova) – Successo di Isabella Morlini nella Marmirun, gara su strada di 9,7 km. La runner Atletica Reggio ha chiuso al primo posto in 38’17’’ con tre minuti di vantaggio sulla seconda.

Corso per giudici – Il GGG Fidal Emilia Romagna organizza un corso gratuito da giudice provinciale, che inizierà martedì 16. Info fiduciarioggg.emi@fidal.it.

Claudio Lavaggi