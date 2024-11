Grave incidente con la bici. Pensionato in fin di vita

Un anziano ciclista sampolese, trovato riverso sull’asfalto, è ora ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono disperate. È avvenuto ieri mattina prima delle ore 10, quando è stato scoperto già privo di conoscenza da un automobilista di passaggio. Teatro del drammatico sinistro via San Filippo, non lontano dal passaggio a livello della linea Reggio-Ciano alla Fossa. Qui M.G., pensionato di 70 anni, era arrivato in sella alla sua bici da corsa da San Polo, dove cui risiede. Il passante ha notato l’anziano con la bicicletta accanto, si è avvicinato per capire se avesse bisogno e, dato l’evidente stato di incoscienza, ha subito dato l’allarme al 118. Sul poun’ ambulanza della Croce Arancione di Montecchio, l’automedica e poco dopo anche l’elisoccorso partito dalla pista del Maggiore di Parma.

Il ferito perdeva sangue probabilmente a causa di un trauma cranico. Dato il suo stato critico è stato elitrasportato al Policlinico di Parma, dove ora è in prognosi riservata in condizioni gravissime. In via San Filippo è arrivata la polizia locale dell’Unione Val d’Enza che ha svolto accurati rilievi per capire la dinamica dell’incidente. Inizialmente non si escludeva l’ipotesi dell’investimento provocato da un’auto pirata. Ora si propende per una caduta autonoma a causa di un malore: il pensionato soffre di patologie che possono provocare svenimenti.

Francesca Chilloni