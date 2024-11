Grave incidente sulla Cispadana. La donna di 27 anni è fuori pericolo

Risulta fuori pericolo di vita la donna di 27 anni, residente a Gualtieri, che l’altra sera è rimasta seriamente ferita in un incidente che, per la dinamica che lo ha caratterizzato, ha rischiato di provocare l’irreparabile. Si è trattato di un violento schianto tra un camion (poi finito in parte fuori strada) e una Renault Clio, sulla strada Cispadana, all’altezza della zona industriale di San Giacomo.

Il camionista è rimasto illeso, mentre la donna – che si stava recando al lavoro in un’azienda a Suzzara – è rimasta incastrata nell’auto. È stata liberata dai vigili del fuoco per poi essere affidata al personale sanitario, giunto sul posto con ambulanza e automedica.

L’uso corretto delle cinture di sicurezza ha decisamente evitato conseguenze fatali. Dopo le prime cure è stata caricata in ambulanza e trasportata al Santa Maria Nuova di Reggio. Il traffico sul tratto di Cispadana interessato dall’incidente è stato riaperto solo dopo la mezzanotte, dopo quattro ore di chiusura, per consentire il recupero del camion.