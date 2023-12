Grave lutto nel foro. Muore a 54 anni Pizzetti

Oggi è il giorno dell’addio all’avvocato Patrizia Pizzetti, civilista e presidente del Circolo Tennis di Canali. La professionista, 54 anni, è morta all’ospedale Santa Maria Nuova, dov’era stata ricoverata qualche giorno fa per l’aggravamento di una malattia scoperta quest’estate. Pizzetti faceva parte anche dello staff legale della Confcommercio. Commovente il ricordo di Donatella Prampolini: "Tu ci sei sempre stata nei momenti importanti della mia vita, negli ultimi quindici anni. Eri quella che diceva sempre: ‘Non preoccuparti, una soluzione la troviamo’". Parole di affetto anche dal Circolo Tennis: "Patty è stata prima di tutto una ragazza che, come tanti di noi, ha mosso i suoi primi passi in via Hugo. Poi si è impegnata nel direttivo del Ct fino a guidarlo nell’ultimo quadriennio con passione, determinazione e carisma". Cordoglio anche dall’Ordine degli avvocati. Pizzetti lascia il figlio Tommaso, il compagno Francesco, i genitori Luisa e Learco, la sorella Paola e il fratello Paolo. I funerali si tengono oggi alle 15.15 nella chiesa del Preziosissimo sangue in via Martiri della Bettola, per proseguire per il cimitero di Rivalta. La famiglia non chiede fiori, ma donazioni per il Core. Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, l’avvocato Pizzetti aveva seguito con grande dedizione, insieme all’avvocato Nicola Termanini, i parenti della minorenne considerata il caso-pilota dell’inchiesta, costituiti parte civile. Di recente si era occupata anche delle richieste di risarcimento dei parenti delle vittime di crimini nazisti.

Alessandra Codeluppi