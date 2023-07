Grave lutto per i carabinieri Si è spento Giovanni D’Alò

È in lutto l’Arma dei carabinieri per la prematura scomparsa di Giovanni D’Alò (nella foto), vinto a soli 51 anni di età da una malattia, contro cui combatteva da un paio d’anni. Da molto tempo era in servizio al nucleo radiomobile della compagnia della Bassa Reggiana.

Lascia la moglie Mandeep Kaur – di origine indiana – e i due figli Nicole e Federico, la madre Grazia, il fratello Leonardo e altri parenti. Ieri mattina è avvenuto il decesso all’Hospice di Guastalla, a pochi metri dalla caserma in cui abitava. Già da alcuni giorni le sue condizioni erano apparse critiche, tanto che la settimana scorsa a fargli visita era arrivato anche monsignor Giuseppe Grigolon, cappellano regionale dei carabinieri. La camera ardente è allestita all’obitorio dell’ospedale guastallese, dove oggi alle 18 viene recitato il rosario. I funerali domani alle 15,30 nella chiesa di San Giacomo a Guastalla. L’appuntato scelto Giovanni D’Alò era militare stimato e benvoluto dai colleghi e da molti cittadini. Persona sempre sorridente, disponibile, capace di relazionarsi in modo positivo con le persone, rispettoso di tutti. Era originario di Grottaglie (Taranto).