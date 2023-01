Grave lutto per la Padana Tubi

Lutto nel mondo imprenditoriale reggiano per la scomparsa di Ida Freddi, novantenne, componente della famiglia Alfieri, da decenni titolare della ditta Padana Tubi di Guastalla. Era moglie di Carlo Alfieri, uno dei fratelli che hanno sviluppato la nota impresa reggiana, in cui hanno un importante ruolo pure i figli Vittorio (di recente in pensione) e Fabio. Ida lascia anche altri parenti. Ieri si sono svolti i funerali nel duomo a Guastalla, che si è presentato gremito di persone. Fra loro anche amici di famiglia e numerosi dipendenti ed ex dipendenti della Padana Tubi. Dopo la messa, officiata dal parroco don Nildo Rossi, il feretro è stato trasferito dall’agenzia Veronesi e Pederzoli al cimitero di Guastalla, per la tumulazione nella tomba di famiglia. Eventuali offerte possono essere destinate a opere di bene.