Grave un giovane ciclista Cade e batte la faccia Trovato a terra sotto choc

Un ciclista di 38 anni, abitante a San Martino in Rio, è rimasto gravemente ferito in una caduta in bicicletta, ieri mattina in via Stradone, a Stiolo di San Martino in Rio.

Sono stati alcuni passanti a rinvenire l’uomo in stato di choc, riverso sull’asfalto, con un evidente trauma cranico facciale. Sono arrivati i volontari della Croce rossa con l’autoinfermieristica di Correggio, raggiunti dal personale dell’elisoccorso. Dopo le prime cure, il ciclista, ancora sotto choc, è stato caricato sull’elicottero del 118 e trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate piuttosto serie.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bagnolo per effettuare gli accertamenti tecnici. Non risultano testimoni diretti della caduta, tanto che si era pure ipotizzato che il ciclista fosse stato urtato da un veicolo.

I primi accertamenti sembrano escludere questa tesi, pur se sono in corso ulteriori valutazioni per poter chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento dell’arrivo dei soccorsi non risultavano testimoni: anche i passanti che hanno rinvenuto il ciclista a terra, dopo aver dato l’allarme al 118, si sarebbero allontanati.

Antonio Lecci