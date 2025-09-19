Grave una ciclista 44enne colpita da un’auto

Raffica di incidenti sulle strade della Bassa.

Il più grave verso le 13 di ieri in via Provinciale nord, in centro a Novellara, dove si è verificato lo scontro tra un’auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stata la ciclista, una donna di 44 anni, residente in zona, che nella caduta è stata gravemente ferita all’addome dal manubrio della bicicletta. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Cri di Guastalla con autoinfermieristica e automedica. Poi, vista l’esigenza di un trasporto urgente in ospedale, è stato mobilitato l’elisoccorso, usato per il trasferimento della ciclista all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni piuttosto serie. Rilievi della polizia locale.

Verso le 7,40 altro scontro tra auto e bici, stavolta in via della Libertà a Correggio, con un ragazzino di 14 anni rimasto ferito e portato al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità.

Alle 8 auto fuori strada in via Argine Francone tra Novellara e Cadelbosco, con un uomo di 23 anni, abitante a Cadelbosco Sopra, rimasto ferito. Raggiunto da ambulanza e vigili del fuoco, è stato poi trasportato all’ospedale di Guastalla in condizioni non gravi. Un ferito anche in un tamponamento fra tre auto, ieri verso le 12,30, in viale Saltini a Correggio. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa e la polizia locale della Pianura Reggiana.

