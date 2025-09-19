Vincere
Sergio Gioli
Vincere
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Candidati impresentabiliNascite teleguidateBar CarlinoFestival FilosofiaGite autunno
Acquista il giornale
CronacaGrave una ciclista 44enne colpita da un’auto
19 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Grave una ciclista 44enne colpita da un’auto

Grave una ciclista 44enne colpita da un’auto

Raffica di incidenti sulle strade della Bassa. Il più grave verso le 13 di ieri in via Provinciale nord,...

Raffica di incidenti sulle strade della Bassa. Il più grave verso le 13 di ieri in via Provinciale nord,...

Raffica di incidenti sulle strade della Bassa. Il più grave verso le 13 di ieri in via Provinciale nord,...

Per approfondire:

Raffica di incidenti sulle strade della Bassa.

Il più grave verso le 13 di ieri in via Provinciale nord, in centro a Novellara, dove si è verificato lo scontro tra un’auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stata la ciclista, una donna di 44 anni, residente in zona, che nella caduta è stata gravemente ferita all’addome dal manubrio della bicicletta. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Cri di Guastalla con autoinfermieristica e automedica. Poi, vista l’esigenza di un trasporto urgente in ospedale, è stato mobilitato l’elisoccorso, usato per il trasferimento della ciclista all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni piuttosto serie. Rilievi della polizia locale.

Verso le 7,40 altro scontro tra auto e bici, stavolta in via della Libertà a Correggio, con un ragazzino di 14 anni rimasto ferito e portato al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità.

Alle 8 auto fuori strada in via Argine Francone tra Novellara e Cadelbosco, con un uomo di 23 anni, abitante a Cadelbosco Sopra, rimasto ferito. Raggiunto da ambulanza e vigili del fuoco, è stato poi trasportato all’ospedale di Guastalla in condizioni non gravi. Un ferito anche in un tamponamento fra tre auto, ieri verso le 12,30, in viale Saltini a Correggio. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa e la polizia locale della Pianura Reggiana.

a.le.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata