Graziano al traguardo della Parigi-Roubaix

Ce l’hanno fatta ancora una volta. Graziano Gallusi, 53 anni, centralinista al municipio di Luzzara, ha partecipato nuovamente alla faticosa competizione ciclistica Parigi-Roubauix. Per Graziano, non vedente, è stata una nuova soddisfazione, accompagnato come sempre in tandem dall’amico e compagno di avventura Daniele Riccardo, di Varese. "Siamo felicissimi ed esausti – hanno raccontato al traguardo – perché il pavé è sempre un avversario ostico e i settori Carrefour de l’Arbre, Mons-en-Pévèle e Camphin-en-Pévèle sono veramente un inferno. Fortunatamente abbiamo trovato una giornata di sole e, pur se molto dura, ci portiamo a casa con orgoglio anche questa impresa grazie ai tanti amici che ci hanno supportato". Si puntava a percorrere l’intero tragitto entro le 5 ore. Ma non sono mancati gli ostacoli: "Essendo una randonnée – aggiungono i due ciclisti – abbiamo avuto a che fare con il traffico: ci siamo dovuti fermare in qualche incrocio e abbiamo trovato chiuso il passaggio a livello reso celebre da Tom Boonen (nel 2006 il ciclista belga trovò il passaggio a livello chiuso, quando invece Cancellara, che poi vinse, era riuscito a passare). Inoltre, siamo rimasti senz’acqua e abbiamo fatto sosta a un ristoro. Queste piccole perdite di tempo ci hanno fatto arrivare al traguardo in cinque ore e trenta minuti". Graziano, insieme a Riccardo, hanno portato a termine la loro impresa per la seconda volta, bissando l’esperienza di tre anni fa. Resta l’enorme soddisfazione di aver tagliato il traguardo del Velodromo di Roubaix dopo 145 km.

Antonio Lecci