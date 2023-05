Graziano Cuna racconta com’era il Gattaglio

Quando un luogo, un quartiere cittadino, possono dar vita a racconti, a storie che rievocano il passato e che collegano al presente e al futuro. Oggi alle 18 alla sede della Fondazione Reggio Tricolore, in via Marsala 20 a Reggio, è in programma una conversazione con Graziano Cuna su "C’era una volta… il Gattaglio". Cuna è uno storico residente del Gattaglio e presidente del locale centro sociale. Lo slogan dell’iniziativa è "Il Gattaglio di quando la gente… la ‘s vriva bein". Con interventi di Carlo Vestrali e Alessandro Carri, oltre alle letture a cura di Donatella Bedogni.

Per informazioni: tel. 0522-306222 oppure 353-4119741.