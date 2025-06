Graziano Gallusi sfiora i 40 chilometri orari

Non è stato centrato il record dell’ora, ma il risultato è più che soddisfacente. Graziano Gallusi (foto), 53enne centralinista del Comune di Luzzara, ipovedente, insieme alla sua guida, Riccardo Daniele, di Locate Varesino, l’altra sera ha completato la prova in tandem sul circuito del Velodromo Vigorelli di Milano con un tempo di quasi 40 km/h. La speranza era quella di superare la quota dei 45. "Ma siamo soddisfatti ugualmente per questa esperienza", confida Graziano. Che ora si prepara a una nuova sfida: il 18 giugno partirà con la guida Roberto Bianchi da Venezia per onorare la memoria di Tomas Man, con undici tappe fino a Lubecca.

E dopo un giorno di sosta, il 30 giugno altra partenza, stavolta per Caponord, con tappe di 150 km al giorno, fino al 16 luglio. In tutto la trasferta prevede un percorso di 2.500 chilometri, con un furgone di supporto per eventuali necessità.