Grazie a Gorfar riprende la tradizione del pranzo natalizio

Per per gli ospiti della dono Cavalletti di Poiago sabato scorso è stata davvero una giornata emozionante: un pranzo di Natale con i parenti, il personale, dirigenti dell’Asc Appennino Reggiano ed alcuni amministratori dei comuni montani. Non poteva mancare Babbo Natale, interpretato da Romano Magnani, che ha consegnato tanti doni agli anziani avendo in cambio bei sorrisi. "Ringrazio tutti i presenti – afferma la responsabile della struttura Simona Garretto – è stata una giornata tanto emozionante. Finalmente abbiamo ripreso con questa festa che per la nostra struttura rappresenta una importante tradizione". La responsabile ha ringraziato Chiara e Mimmo Costetti, della Gorfar del Gruppo E80 che, oltre ad offrire il pranzo a tutti, hanno partecipato alla festa e incontrato gli ospiti per un saluto. s.b.