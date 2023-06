Grazie a "Rock e Gnock" tre locali pubblici attrezzati per i disabili

Nuovo gesto benefico grazie al concerto "Rock & Gnock" in scena in piazza Mazzini a Guastalla. Dopo l’esibizione della Ginetto Tosi Blues Band, è stato il turno dei Postalmarket. Grazie alla vendita delle magliette celebrative della serata, sono stati acquistati tre maniglioni destinati ad altrettanti locali pubblici di Guastalla per essere installati nelle toilette, favorendo l’accesso e il movimento di persone diversamente abili. Tosi è ormai da anni impegnato in donazioni contro l’handicap, con eventi e feste.