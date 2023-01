Grazie ai "compleanni benefici" nuovi aiuti chi è in difficoltà

Continuano a dispensare solidarietà i "compleanni benefici" organizzati da Ginetto Tosi e dai suoi amici. Pur se per il terzo anno consecutivo senza l’affollata cena festosa, gli organizzatori – che invitano gli amici a non portare regali ma a dare offerte per scopi benefici – sono riusciti a donare importanti strutture, benedette dal parroco don Nildo Rossi, domenica mattina davanti al duomo di Guastalla (nella foto), prima della messa festiva.

Con il ricavato del volume sulle locandine storiche degli eventi benefici promossi da Tosi è stato infatti possibile fornire un buono carburante agli Amici del Dho per i trasporti di pazienti oncologici, il pagamento della bolletta luce (600 euro) all’associazione Anffas, oltre a 600 euro per l’acquisto di un piano cottura per una persona assistita dall’Aism, l’Associazione sclerosi multipla. Negli anni sono state numerose le donazioni in strutture, carrozzine e ausili contro l’handicap rese possibili grazie al ricavato dei "compleanni benefici" di gennaio, coinvolgendo centinaia di persone.