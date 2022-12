Grazie ai fondi del Pnrr il Comune costruirà tre nuove mense scolastiche

Via libera dal Comune di Reggio ai progetti definitivi per realizzare tre nuove mense in altrettante scuole elementari, finanziati grazie agli 888.750 euro ottenuti dal Pnrr. Le nuove mense saranno realizzate negli istituti Marconi di Ospizio, Boiardo di Bagno e Valeriani di Cadè.

Gli assessori alla scuola Raffaella Curioni (foto) e ai lavori pubblici, Nicola Tria affermano che "si tratta di tre nuovi e importanti progetti di riqualificazione scolastica, sostenuti da un co-finanziamento comunale, che valorizzeranno spazi scolastici nuovi e ne riqualificheranno altri inutilizzati da tempo". A gennaio i rappresentanti del Comune incontreranno i Consigli d’istituto per presentare i progetti. Alla Marconi la mensa sarà realizzata nell’area cortiliva sul retro, collegata da un tunnel vetrato. Avrà anche un tetto verde con impianto fotovoltaico, riscaldamento a pavimento, recupero di calore e luci led. Con una superficie di circa 200 metri quadrati, avrà 125 posti: costo complessivo 395.000 euro, (355.500 dal Pnrr). Alle elementari Boiardo di Bagno, la nuova mensa sarà realizzata dal Comune con un ampliamento dell’edificio esistente (dove ha sede anche la scuola media).

Avrà una superficie di circa 200 metri quadrati e 250 posti. Il costo complessivo sarà di 395.000 euro (355.500 dal Pnrr). Infine, alla primaria Valeriani di Cadè, la nuova mensa sarà realizzata grazie alla riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo. Sarà realizzato anche un ascensore. La nuova mensa avrà 125 posti: costo complessivo 197.500 euro (177.750 euro dal Pnrr).