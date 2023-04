Grazie ai Lions Reggio un nuovo monitor per la pneumologia

I soci del Lions Club di Reggio ’La Guglia - Matilde di Canossa’ hanno donato un monitor di 85 pollici (valido circa 3000 euro) al reparto di pneumologia dell’arcispedale Santa Maria Nuova. È stato collocato nella sala di pneumologia interventistica e - oltre ad aiutare la didattica per gli specializzandi - trasmetterà le immagini della sala endoscopica: "Consentirà ai professionisti che operano in staff su due sale di visualizzare le procedure" ha detto Nicola Facciolongo, direttore del reparto.

Giorgio Mazzi, direttore sanitario dell’arcispedale, ha spiegato che "sono oltre 1.200 e in forte aumento le procedure invasive fatte ogni anno in pneumologia interventistica". I Lions consegnano al reparto anche una targa in memoria del dottor Roberto Davoli, la cui moglie Albarosa Paganelli ha avuto un ruolo importante nella donazione.