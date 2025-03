Grazie ai volontari la Torre Civica riapre ai visitatori

La Torre Civica di Correggio sarà aperta e visitabile con maggiore facilità: un sabato pomeriggio al mese, da marzo a giugno, vi si potrà accedere gratuitamente, grazie all’impegno dei ragazzi del laboratorio Do-Mani. Generalmente accessibile al pubblico solamente in occasione delle fiere cittadine, la Torre Civica di Correggio sarà ora visitabile in più occasioni, offrendo un’opportunità inedita per apprezzare uno dei luoghi di maggiore importanza storica della cittadina.

Questo progetto rappresenta un’opportunità per valorizzare e promuovere il ricco patrimonio storico locale, coinvolgendo attivamente i giovani in iniziative culturali di valore. La Torre sarà aperta dalle 15,30 alle 18,30 nella giornata di oggi, 15 marzo, oltre che il 5 aprile, il 3 maggio e il 7 giugno.

Adiacente alla basilica dei Santi Quirino e Michele, di cui costituisce la torre campanaria, la Torre Civica venne costruita poco dopo la metà del XIV secolo, a difesa dell’ingresso al trecentesco castello urbano. Nella Torre restano tracce di affreschi risalenti al Quattrocento, che testimoniano l’importanza storica e artistica dell’edificio.