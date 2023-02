Grazie al progetto Multisport gli studenti scoprono il fresbee

Il progetto Multisport ne’ Monti allarga i propri orizzonti e da Castelnovo Monti, dove è nato e cresciuto, si è esteso a Villa Minozzo dove gli studenti i del locale Istituto Comprensivo stanno partecipando ad un percorso di approccio al frisbee, e in particolare alle specialità dell’Ultimate e del Free Style. Tale progetto prevede una serie di 4 lezioni per classe per un totale di 8 ore di attività al cui termine gli studenti saranno pronti per partecipare ad una grande festa del frisbee prevista al Centro Coni di Castelnovo Monti. Nel terzo appuntamento, vissuto al palazzetto di Villa Minozzo, erano presenti tre tecnici federali che hanno reso gli studenti protagonisti in diversi giochi, ma offrendo anche un indimenticabile esibizione di free style. I tecnici federali Andrea Festi di Rovereto, Francesco Santolin di Milano e Riccardo Montanari di Cavriago, hanno catturato l’attenzione e riscosso lunghi applausi dagli studenti, rimasti a bocca aperta davanti ad inaspettate evoluzioni del disco. Un’occasione speciale al palazzetto di Villa Minozzo dove sono intervenuti anche il Sindaco Elio Ivo Sassi, Morena Bizzarri, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, Roberto Zanini consigliere della Cooperativa Sportiva di Comunità Quadrifoglio. L’attività di frisbee nasce da una felice intuizione delle docenti di educazione fisica, Erica Montecchi e Lara Bianchi, attratte dal concetto di auto-arbitraggio dei giocatori, punto cardine della disciplina dove prevale la correttezza.

s.b.