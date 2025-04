Grazie alla beneficenza è arrivato il settimo defibrillatore

Sabato pomeriggio a Casalgrande Alto si è svolta l’inaugurazione del defibrillatore semiautomatico esterno. E’ stato acquistato con il ricavato dell’iniziativa ‘Un defibrillatore per Casalgrande Alto’. Grazie ai proventi della commedia ‘Tutta colpa del cavallo’ del 26 ottobre e del torneo di pinnacolo di beneficenza del 15 novembre, il presidio è stato donato al Comune di Casalgrande alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi e dell’amministrazione comunale. Da oggi sarà inoltre installato nella teca (riscaldata e allarmata) situata in via Liberazione. Esprime grande soddisfazione, per l’importante risultato raggiunto, la pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze’ di Casalgrande: "Questo – dicono i volontari – è il settimo Dae pubblico del progetto ‘Casalgrande For Life’ promosso dalla nostra associazione che ha l’obiettivo di dotare l’intero territorio comunale di questi presidi salvavita accessibili a chiunque". Sono sette i defibrillatori ora presenti nel comune di Casalgrande.

m. b.