Grazie alla famiglia Pagani restaurata l’edicola della Vergine

A Rubiera si è tenuta la cerimonia di benedizione dell’edicola dedicata alla Beata Vergine Maria Addolorata o delle Sette Spade. I fratelli Pagani (Wally Carolina, Ilario Amhos e Mery che da alcuni mesi è deceduta) a ricordo dei loro genitori Luigi e Otella hanno curato il restauro e ripristino che restituisce integrità all’edicola devozionale posta nell’edificio in via Roma angolo via Vittorio Emanuele II, abitato da Luigi e Otella Pagani e prima di loro dai nonni e forse dai loro bisnonni.

"Sopra l’edicola – ricorda il commendator Ilario Pagani – è stata posta una targa commemorativa che ricorda gli eventi principali della nascita del paese, dapprima denominato Rubera, poi Herberia e Rubiera. Fonti storiche riportano che alla fine del XII secolo a Rubera non esisteva un vero e proprio centro abitato, ma solo sentieri in uno dei quali nel 1179 sorse un ospizio dove i monaci benedettini davano assistenza religiosa e materiale ai pellegrini e viandanti in cammino per il sentiero di Compostela o verso Roma e le terre estensi. Rubiera negli anni ’40 contava poco più di 4000 abitanti. La signora Otella Pagani, da sempre devota alla Madonna, durante il periodo della seconda guerra mondiale, ogni sera prima della cena, con i figli e altri cittadini rubieresi, guidava la recita del santo rosario davanti all’immagine mariana, invocando la benevolenza e protezione della Beata Vergine. Cone ricorda la targa commemorativa che sovrasta l’edicola, Rubiera fu risparmiata dai bombardamenti che hanno colpito altre frazioni adiacenti".

La cerimonia di inaugurazione e benedizione dell’edicola dedicata alla Beata Vergine Maria Addolorata o delle Sette Spade si è svolta alla presenza del sindaco Emanuele Cavallaro che ha scoperto la targa, mentre la benedizione è stata impartita dal vicario generale mons. Giovanni Rossi in rappresentanza del vescovo.

Erano presenti inoltre il parroco don Carlo Sacchetti, il comandante dei carabinieri luogotenente Gabriele Mastroianni, l’ispettore capo del presidio di Rubiera della polizia locale Simone Felici oltre ai rappresentanti degli Ordini Sovrani riconosciuti dalla Repubblica Italiana e dalla Santa Sede: ‘virtualmente’ il sacerdote don Marco Falcone (cappellano militare dell’Accademia Militare di Modena), per l’Ordine Pontificio di San Gregorio Magno il commendatore con placca Ilario Pagani, per il Sovrano Ordine di Malta don Stefano Manfredini (cappellano magistrale), per il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio il diacono ing. Gianluca Togninelli, per l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme il cav. dott. Fabrizio Sevardi.

