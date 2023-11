Grazie alle fototrappole 280 multe in un anno. Il Comune ha incassato finora 21mila euro

Lotta all’abbandono dei rifiuti a Correggio, dove il fenomeno è molto diffuso ormai da tempo. Ma grazie pure alle fototrappole è stato possibile emettere quasi 280 verbali in un anno, di cui 128 già pagati per un incasso di poco più di 21mila euro, a fronte di un totale di 46mila euro da riscuotere. In alcuni casi le telecamere installate in via Timolini, in via Vittoria e poi in via Zanichelli hanno dato risultati positivi. Si tratta delle fototrappole che scovano i cittadini che non conferiscono i rifiuti in modo corretto. Gli introiti vanno a coprire il costo del noleggio delle telecamere, per quasi 15mila euro, la somma restante va in manutenzioni del verde e pulizia di aree.