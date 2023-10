Grazie luogotenente Antonioli a Villa Minozzo, Reggio Emilia

Lascia l’Arma ma non la provincia reggiana dove continuerà a vivere con la sua famiglia a Villa Minozzo, il luogotenente carica speciale Vinicio Antonioli, andato in pensione l’11 ottobre scorso dopo una lunga carriera quasi interamente trascorsa nel territorio reggiano: per 23 anni ha comandato la stazione carabinieri di Villa diventando un punto di riferimento importante per militari e cittadini. Originario di Massa, Antonioli si è arruolato nell’Arma nel 1982 per approdare all’allora scuola vicebrigadieri a Velletri e poi Firenze. Arriva a Castelnovo nell’86. Dal 1990 al 2000 è comandante della stazione di Ligonchio, conseguendo la specializzazione di carabiniere sciatore. Dal luglio 2000 ad oggi ha retto con professionalità e umanità il comando a Villa. Nel corso della lunga carriera, il luogotenente ha ricevuto vari riconoscimenti dall’Arma (da ultimo il ringraziamento dal comandante provinciale, colonnello Andrea Milani) ma anche l’amministrazione lo ha voluto premiare con una targa, consegnata dal sindaco Sassi. La stazione ora passa nella mani del maresciallo Danilo Fracasso.

Settimo Baisi