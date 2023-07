Grecia nella morsa degli incendi, dieci reggiani a Rodi: “Pronti a essere evacuati, ecco cosa sta succedendo”

Reggio Emilia, 25 giugno 2023 – “A Rodi abbiamo dieci persone, una coppia e due famiglie reggiane, le quali non sono toccate dall’incendio che sta colpendo l’isola". Chi parla è Barbara Vecchi, area manager dell’agenzia di viaggio Gattinoni Travel Store. Il grosso incendio che sta colpendo l’isola della Grecia sta tenendo il settore col fiato sospeso. Alcune di loro "fortunatamente – come ci dice un’operatrice dell’agenzia Spinnaker’s – non sono state toccate dalla problematica", come anche Aci Tour.

Rodi tra le fiamme, turisti in attesa di essere evacuati

Altre si appellano alla privacy e ciò che disporrà la Farnesina dal punto di vista della gestione dell’evacuazione degli italiani a Rodi. "Quelle persone devono necessariamente stare in preallarme – prosegue Vecchi – Il tour operator che ha venduto la vacanza, attraverso la nostra agenzia, ha spiegato loro che se la situazione dovesse aggravarsi e l’incendio espandersi, potrebbero essere evacuati. Ma al momento la coppia ed i due nuclei famigliari proseguono la vacanza senza intoppi".

Vi è anche il caso di altri 6 reggiani che tra venerdì e sabato scorso hanno invece optato per essere ‘riprotetti’ su Creta: "Una volta arrivati in aeroporto, il tour operator che ha gestito la vacanza attraverso Gattinoni ha posto i nostri clienti davanti a una doppia opzione – chiosa l’area manager –. Potevano rinunciarvi e venire rimborsati o decidere di accettare l’opzione offerta dallo stesso tour operator di andare a Creta. Hanno scelto tutti la seconda".

"Io, in realtà, sono stato fortunato. Ho avuto un gruppo di clienti che hanno trascorso la villeggiatura a Pefki ma sono rientrati il 17. L’incendio è scoppiato il 18", aggiunge Benedetto Morini di Natouralmente, agenzia con l’ufficio in Corso Garibaldi . "Ho una decina di ragazzi che sono in partenza per Faliraki (il luogo principe della movida a Rodi, ndr ) nel week end – prosegue –. A loro ho detto che una decisione sul da farsi la prenderemo non prima di mercoledì sera".