Gresmalt, no al nuovo stabilimento. La rabbia di sindacati e lavoratori

"I lavoratori in assemblea hanno manifestato tutta la loro delusione e rabbia rispetto alle numerose promesse di un investimento invocato da anni e che purtroppo sembra non debba decollare mai". Sindacati sul piede di guerra dopo che Gresmalt ha sospeso un investimento a Gargola. I lavoratori del gruppo ceramico Gresmalt dello stabilimento di Viano, riuniti in assemblea sindacale con Rsu e Filctem Cgil di Reggio ed Emilia Romagna, esprimono "forte preoccupazione – si legge in una nota dei sindacati – per la decisione aziendale di sospendere, a data da destinarsi, la realizzazione del nuovo stabilimento produttivo ‘ex Eiffel Gres’ a Viano. Il 9 luglio è stato siglato un accordo di cassa integrazione straordinaria a fronte di un investimento per 70 milioni di euro che prevede da un lato la riconversione dell’attuale stabilimento vianese di via Feleghetti a polo logistico e dall’altro la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo in via Gargola". A distanza di poche settimane dalla sottoscrizione dell’accordo di Cigs "l’azienda ha convocato la Filctem Cgil e la Rsu comunicando la decisione del Cda del gruppo ceramico Gresmalt spa di sospendere l’investimento nel nuovo sito produttivo di via Gargola ritenendo che, a causa delle incertezze legate ai piani di decarbonizzazione previsti con il Green Deal europeo, ci sia il rischio che il nuovo sito risulti al termine della ristrutturazione obsoleto". A oggi lo stabilimento di Viano occupa 67 persone-famiglie. "Non abbiamo nascosto all’azienda il nostro stupore e disappunto – dichiarano la Rsu e la Filctem Cgil Reggio – Rischi e incertezze non sono mai state oggetto nemmeno in fase di esame congiunto con la Regione di alcuna preoccupazione manifestata".

Matteo Barca