Gresmalt, no al nuovo stabilimento. La rabbia di sindacati e lavoratori

Il gruppo ceramico rinuncia al sito produttivo di Gargola "Per le normative europee rischierebbe di essere obsoleto".

L’ex ’Eiffel Gres’ di Viano dove Gresmalt aveva deciso di investire per un altro sito

"I lavoratori in assemblea hanno manifestato tutta la loro delusione e rabbia rispetto alle numerose promesse di un investimento invocato da anni e che purtroppo sembra non debba decollare mai". Sindacati sul piede di guerra dopo che Gresmalt ha sospeso un investimento a Gargola. I lavoratori del gruppo ceramico Gresmalt dello stabilimento di Viano, riuniti in assemblea sindacale con Rsu e Filctem Cgil di Reggio ed Emilia Romagna, esprimono "forte preoccupazione – si legge in una nota dei sindacati – per la decisione aziendale di sospendere, a data da destinarsi, la realizzazione del nuovo stabilimento produttivo ‘ex Eiffel Gres’ a Viano. Il 9 luglio è stato siglato un accordo di cassa integrazione straordinaria a fronte di un investimento per 70 milioni di euro che prevede da un lato la riconversione dell’attuale stabilimento vianese di via Feleghetti a polo logistico e dall’altro la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo in via Gargola". A distanza di poche settimane dalla sottoscrizione dell’accordo di Cigs "l’azienda ha convocato la Filctem Cgil e la Rsu comunicando la decisione del Cda del gruppo ceramico Gresmalt spa di sospendere l’investimento nel nuovo sito produttivo di via Gargola ritenendo che, a causa delle incertezze legate ai piani di decarbonizzazione previsti con il Green Deal europeo, ci sia il rischio che il nuovo sito risulti al termine della ristrutturazione obsoleto". A oggi lo stabilimento di Viano occupa 67 persone-famiglie. "Non abbiamo nascosto all’azienda il nostro stupore e disappunto – dichiarano la Rsu e la Filctem Cgil Reggio – Rischi e incertezze non sono mai state oggetto nemmeno in fase di esame congiunto con la Regione di alcuna preoccupazione manifestata".

