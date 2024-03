Grimilde, il nuovo processo in appello. Salvatore Grande Aracri, pena inasprita

Nel processo di ‘ndrangheta ‘Grimilde’, imperniato sull’azione dei Grande Aracri di Brescello e dei loro sodali, gli imputati col rito abbreviato erano sfilati nel giugno 2023 davanti alla Cassazione, che confermò le condanne per mafia emerse dall’inchiesta condotta dal pm della Dda Beatrice Ronchi (nella foto). Per sei imputati gli ermelllini disposero un nuovo processo in secondo grado per singole accuse. Ecco il verdetto pronunciato ieri dalla seconda sezione della Corte d’Appello di Bologna. È stata leggermente inasprita la pena a carico di Salvatore Grande Aracri (1979), di Brescello: dai 20 anni in primo grado, si era passati a 14 anni e 4 mesi in secondo grado, poi la Cassazione aveva confermato in via definitiva la condanna per associazione mafiosa. Ora, nel nuovo processo in Appello, si è passati a 14 anni, 8 mesi e 20 giorni. È confermata la caduta dell’aggravante mafiosa per un’accusa di truffa in concorso con altri sulla vicenda della riso Roncaia di Castelbelforte (Mantova) in cui i referenti della ditta sarebbero stati illusi di poter avere una linea di credito da 5 milioni, pagando agli imputati 28mila euro per poi rimanere a bocca asciutta.

Accogliendo la richiesta della Procura generale, è stata invece confermata l’aggravante 416 bis per tre accuse di intestazioni fittizie per le società Nusa Marmi di Brescello e Marmi Nusa di Reggio. La pena per Claudio Bologna (classe 1964) di Parma è stata ridotta da 8 anni a 7 anni e 2 mesi. Domenico Spagnolo (’78), di Cadelbosco, era inizialmente ritenuto un partecipe della cosca, poi in Appello era stato riqualificato in concorso esterno alla mafia: ieri gli è stata confermata la pena di 6 anni e 8 mesi. Per Antonio Muto (’71) di Gualtieri la pena è stata rideterminata in 3 anni; per Cesare Muto (’80), residente nello stesso paese, in 2 anni e 8 mesi. A entrambi è stata tolta l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Per tutti e due resta ferma l’assoluzione dall’accusa di intestazione fittizia relativa al 10 marzo 2009 a Francesco Berlingeri della società C-Project di Reggio, che gestiva la discoteca Italghisa; così come l’assoluzione da altre quattro intestazioni fittizie per le società Romeo Rec-line di Reggio, Muto logistica e trasporti di Suzzara (Mantova), The King di Gualtieri e Muto immobiliare di Reggio "perché il fatto non costituisce reato". Per Devid Sassi (’81), di Reggio, accusato di intestazione fittizia della società Monreale di Reggio, che gestiva la doscoteca ‘Los Angeles’ di Bergonzano (Quattro Castella) pena ricalcolata in 2 anni e 10 mesi. Presidenza del Consiglio, Regione, Comuni di Reggio, Brescello e Piacenza, associazione Libera, Cgil regionale, reggiana e piacentina e Cisl regionale le parti civili costituite.

Alessandra Codeluppi